Aunque había nacido en Rosario el 16 de diciembre de 1957, Trilnick vivía y trabajaba en Buenos Aires, fue director de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de Universidad de Buenos Aires entre 2014 y 2018 y director artístico del Festival de Video y Artes Electrónicas de Buenos Aires, realizados en el Centro Cultural Recoleta y en el Centro Cultural San Martín, entre 1995 y 1996. Durante la última dictadura vivió en Israel, donde estudió Fotografía y Video en The Neri Bloomfield Academy of Design and Education de Haifa.