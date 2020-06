Durante esta cuarentena me puse a desarrollar parte de estas instalaciones para mis banquetes en cerámica. Es una forma de estar volviendo a técnicas milenarias, como el soplado de vidrio. También estuve experimentando el llevar al gobelino (tapiz) mis fotografías -imágenes tejidas con hilos de colores-. Me faltaba la cerámica, que acompaña al hombre desde el primer día de su existencia. Me parece muy significativo haber llegado a esto porque siempre trabajé con químicos, plásticos, resinas y poliester, siliconas, que me fueron llevando a buscar materiales más orgánicos y naturales, no contaminantes. Ahora también como un proceso normal, como todo cambio -espero- volver a cosas más naturales y sustentables.