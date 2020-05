- La virtualidad hace tiempo que conquistó un lugar en la difusión de exposiciones. No hay duda que no sustituye la percepción directa de la obra. El uso que se le ha dado hasta ahora era suplementario. La exposición se montó para ser vista en vivo pero llegado el día de la inauguración no fue posible inaugurarla porque se instauró la cuarentena. Entonces lo que iba a ser paralelo se transformó en protagonista. Seguramente, si uno tuviera que pensar una exposición online desde el principio, probablemente la pensaría de otra manera. Una manera que aún no sé cuál es porque aún no maduramos lo suficiente la relación con el medio y la circunstancias como para pensar en esta solución como sustituta. Ojalá no sea necesario.