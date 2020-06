En su rostro cadavérico, que a la vez es aprisionado por un sombrero que imita a una jaula, refulgen una paleta de colores más relacionado a lo payasesco, como el rojo y el amarillo. La jaula, por otro lado, parece remitir al propio encarcelamiento que significa pertenecer a la fuerza policial. Otro punto importante de la obra es el fondo blanco, que no solo sirve para resaltar la figura, sino también funciona como metáfora: el policía, además, se mueve en un ambiente que no es el suyo, donde nunca deja de llamar la atención, donde desentona. El policía negro, no pertenece allí.