Desde Mar del Plata, Celina Alonso dirige Lecturita, un club de libros de literatura infantil. Empezó en 2017 con mucha preparación y al año siguiente se presentó en sociedad. “Conocí clubes de lectura en Brasil y en Francia, y no había cosas así en Argentina, al menos en literatura infantil. A mí me pasaba como mamá que no podía encontrar libros para mis chicos. Me parecía muy buena la idea de que me seleccionaran libros, que me orientaran un poco. Y la idea del regalo, el paquete, el libro. Conectar ese entusiasmo con los libros. Por eso nuestras entregas traen algún regalo siempre, además del libro. Queremos generar un plus, una expectativa”, cuenta del otro lado del teléfono y agrega que “la demanda de Argentina en relación a lo que es literatura infantil no se da en el resto de Latinoamérica”. Tienen varios combos que van de los 1050$ a los $1550.