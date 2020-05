Respecto a su situación personal, Poniatowska, que siempre manifestó una posición crítica contra la desigualdad, la pobreza y la inequidad de género, dijo que le “está doliendo muchísimo porque amo a mi país y desde siempre me he ocupado de la gente, de los ancianos, y yo misma tengo 88 años. Me afecta bárbaramente en lo personal, pero también pienso que estoy en una situación privilegiada porque hago lo que siempre he hecho, desde hace miles de años: escribir en casa.”