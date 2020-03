—Cada 23. Y no solo son “chicas”: también son mujeres más grandes, personas trans. Todavía no tenemos una política con presupuesto para ejecutarla. En general, las políticas relacionadas con las mujeres —no solo con la violencia, también con la salud sexual y reproductiva— suelen ser tener bajo presupuesto y estar en las áreas más subejecutadas del presupuesto del Estado. Ahí obviamente hay una urgencia. No se trata de ver sólo el vaso medio vacío, pero en cinco años no hubo una política real y sostenida de Estado con el presupuesto necesario para empezar a atacar, por lo menos, la punta del iceberg. En la base están las desigualdades. Hoy se habla a nivel Estado de las políticas de cuidado: hace años, en una redacción te decían que eso no le importaba a nadie. Yo no sé si no le importaba a nadie estar en esa estadística que dice que las mujeres le dedican entre tres y cuatro horas más por día a cuidar la casa, los niños, los ancianos y las personas enfermas o con discapacidad que los varones.