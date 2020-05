— La paradoja del barbero es una paradoja estructural. (Nota del editor: si se define al barbero como la persona que afeita a las personas que no se afeitan a sí mismas, entonces, ¿quién afeita al barbero? Si éste se afeita a sí mismo, la afirmación no sería del todo verdad). Así planteada es como un pequeño juego de palabras, pero en realidad es muy profunda. O sea, en la teoría de conjuntos tal como se había formulado a fines del siglo XIX en realidad aparece un problema que los matemáticos vieron que no se podía resolver. O sea, para Georg Cantor cualquier cosa era un conjunto. Cualquier cosa donde vos metieras objetos era un conjunto. Y se vio que no era posible. No podés hacer un conjunto con todo lo que existe. Eso es una limitación de la matemática.