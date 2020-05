–¡Es el huerto del Cándido de Voltaire! La frase final de ese libro, “ahora hay que cultivar el huerto”, me ha acompañado por años, la uso casi como frase motivacional. El huerto es el aquí y el ahora, ese presente al que no le importa el dónde y el cuándo. El huerto es, en resumen, el instante. También un libro de Gaston Bachelard me ha acompañado por años y me sacó de crisis existenciales agudas: La intuición del instante. En el huerto solo hay presente, la exigencia de atender a cada momento. Uno no puede adelantarse a cosechar lo que todavía no crece; tampoco sirve de nada lamentarse de lo que no se hizo antes. En ese sentido, la novela es un alegato contra la nostalgia, que me parece un sentimiento deleznable y peligroso. Los discursos nostálgicos, por ejemplo, son fáciles de instrumentalizar por los movimientos de extrema derecha, que siempre añoran un tiempo pasado que supuestamente fue mejor.