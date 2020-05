-Él insistentemente nunca me contestó. Yo lo había buscado mucho para mi libro sobre Born y nunca había podido dar con él. Después, en algún momento conocí al hijo Facundo, cuando vino a la Argentina, porque va y viene desde España. Lo entrevisté un par de veces. Después por recomendación de allegados a él empecé a contactar a la mujer, porque él no me contestaba los mails. Ella conocía mi trabajo en Born. Es historiadora y le había parecido que había hecho un trabajo honesto y serio. Y ella, durante un tiempo, fue como un vehículo para tratar de llegar a él. Entonces me tomé el riesgo de tomarme un avión, y me fui para allá. Primero fue un no rotundo y después intermedió una persona cuya identidad prefiero no revelar, un dirigente peronista con quien ambos teníamos relación, y más por cumplir con un deseo de el que con mi pedido finalmente Firmenich accedió a este almuerzo, que compartimos con la mujer.