—En efecto, yo he hecho mi carrera literaria y crítica en torno al ensayo, y cada vez me queda más claro que el ensayo sirve para pensar, para entender, para dar nombre y dotar de inteligibilidad lo que vivimos. Y es evidente que en tiempos de incertidumbre se van a hacer más ejercicios ensayísticos y de no ficción porque nos sirven a todos —seamos más o menos conscientes de ello—, para ordenar nuestro pensamiento y encontrar algún sentido: así lo demuestra la eclosión de ensayos, testimonios, crónicas, diarios y otras formas de la gran familia de la prosa no ficcional que circulan desde el comienzo de la pandemia, y que vinculan la experiencia personal de sus autores con la búsqueda de un sentido general. El ensayo se inscribe, en efecto, en el ámbito de la “no ficción”, forma parte de la gran familia de la literatura de ideas, e incluso muchos lo consideran “contaminado” de realidad y de ideología, al punto de entenderlo como un “no género” o un “antigénero” y situarlo fuera del ámbito literario propiamente dicho. Sin embargo, hoy se lo tiende a aceptar como el “cuarto” género, con el mismo estatuto y jerarquía de los otros tres géneros considerados tradicionales, y por lo demás, dadas las fuertes transformaciones que se viven en el campo literario en esta época que autoras como Josefina Ludmer caracterizan como “postautónoma”, el cruce entre ensayo y ficción (avizorado ya por los autores ingleses del siglo XVIII y en nuestros días reinaugurado por autores tan geniales como Borges), ha derivado en nuevas posibilidades.