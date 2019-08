Al psicoanálisis le interesa ponerle voz eso que la economía oculta: la subjetividad. "El psicoanálisis es una de las pocas prácticas de la intimidad que quedan", se lee en este libro. ¿Y del amor? ¿Qué hay de esa fuerza que, diría Sigmund Freud, nos enloquece? "No es fácil amar para toda la vida. No es fácil amar de manera diferente a lo largo de una vida. No es fácil amar, porque el amor concluye y, así y todo, seguimos amando". Bueno, tal vez el enamorado, que no es otra cosa que un loco, tenga conciencia de esa finitud, sin embargo una fuerza voraz lo atraviesa que le impide reflexionar con la mesura indicada. Y si bien es necesario, asegura Lutereau, distinguir entre el proceso de enamoramiento y el siguiente, que podría ser el de establecerse en una pareja, es preciso recordar que estamos hablando "de lo que no hay ninguna teoría verdadera: el amor".