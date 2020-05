En sus memorias de 1963, Simone de Beauvoir se refirió a una obra de ficción que había abandonado y que decidió no publicar en vida. Hasta ahora que su hija y albacea literaria, Sylvie Le Bon de Beauvoir, decidió sacarla a luz y de este modo acercar la primera novela póstuma de la reconocida ensayista, según informaron medios internacionales como The New York Times, The Guardian y El País.