Siempre polémica, escribió sobre el aborto, hoy en primer plano en la Argentina y otros países, en abril de 1971, en la revista Le Nouvel Observateur. Planteó allí que "el aborto es parte integral de la evolución en la naturaleza y la historia humana. Esto no es un argumento ni a favor ni en contra, sino un hecho innegable. No hay pueblo ni época donde el aborto no fuera practicado legal o ilegalmente. Está completamente ligado a la existencia humana".