Escribir es lo más importante que hago todos los días, equivale a estar viva y, sobre todo, a un ejercicio supremo de libertad (como a veces puede serlo el no escribir). Jamás pensaría a la escritura como equivalente a un trabajo asalariado, pero cuidado, tampoco como a un “recreo” de mis otras actividades. Al contrario: la escritura es eso que resiste los embates de esos trabajos asalariados, esas otras fuerzas que quisieran arrancarme a ese ser que se descubre a sí misma en la palabra y en su mucha o poca capacidad para mirar al mundo a través de ella. Desde ese punto de vista, creo que la dicotomía arte vs. trabajo es falsa, o cuando menos, nos queda vieja. Reconozco, de todos modos, que es deliciosamente decimonónica. A veces a mí también me gustaría ser Lord Byron pero me alegro de no serlo y de no pensar en esto igual que su siglo (de paso: la idea del arte no lucrativo es clasista por donde se la mire y sospechosa de patriarcal si la miramos más de cerca: hubo mujeres como las Brontë o Jane Austen que pudieron emanciparse solo gracias al dinero ganado con la escritura).