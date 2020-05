Muchos leyeron por primera vez a un escritor/a en fotocopias entregadas en mis talleres. Escribir da trabajo, pero si escribimos de oficio, estamos fritos. A mí, al menos, me da vergüenza comparar el trabajo de escribir una novela o un poema con hacer plomería, calzar un pozo de agua, recoger la basura por las calles, lavar el cuerpo de un enfermo, despostar una vaca o levantar una pared, sinceramente, no porque escribir no de trabajo, no sea trabajoso, sino porque no depende de las condiciones habituales de trabajo en los que hay una relación entre tiempo invertido y dinero cobrado por ello.