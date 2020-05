El más tóxico y legendario de los rockers todavía vivos publicó en 2011 una esperada autobiografía que tuvo, en 2018, una reedición corregida y aumentada con la siguiente frase en contratapa: “Créase o no, no me olvidé de nada”. Bromas al margen —de las tantas que hoy día circulan en memes sobre su invulnerabilidad a cualquier pandemia global—, la vida de semejante personaje merecía ser contada por él mismo y aquí está todo. O casi todo. Su infancia en la Inglaterra pobre de posguerra, su juventud y la obsesión por la música de Chuck Berry y Muddy Waters, el día que se reencontró con Mick Jagger en una estación de tren para dar comienzo a los Rolling Stones, el uso y abuso de drogas (obviamente), el famoso allanamiento de la policía británica en su mansión, la novelesca historia de amor con Anita Pallenberg —cuando todavía ella era pareja de Brian Jones—, la muerte de Jones, la disparatada grabación de “Exile on Main Street”,, sus cíclicas disputas con Jagger… Y mucho más.