Las piezas del músico considerado “una obra de arte” en sí mismo porque legó una obra que se aborda no solo desde la música sino también desde la literatura, el cine, la filosofía y el arte, forman parte de una colaboración que hizo con la diseñadora Laura Ashley cuando imprimieron entre 10 y 15 rollos completos de papel tapiz con motivo de la exposición de New Afro / Pagan and Work: 1975-1995, que se exhibió en una galería de Londres.