- Me interesa reunir producciones en torno a políticas públicas. Es necesario diseñar iniciativas que se expresen en ese campo, desde el Estado, sopesando todas las variables de un cuerpo social golpeado por las desigualdades económicas, de género, pertenencia étnica. Si observamos el mapa internacional, las diferencias en la gestión de la crisis que han tenido gobiernos como el de Inglaterra, Brasil o Estados Unidos por un lado; y el de Argentina o China por el otro. No hubo solo dos formas, pero la discusión Economía-Salud se resolvió de diferentes maneras y eso da señales sobre las políticas. De igual manera, si no se problematiza la matriz de producción extractivista y predatoria en torno a la naturaleza, no hay política estatal benefactora que solucione nada. Allí es necesario elaborar y difundir pensamiento contemporáneo. Por esas zonas se está pensando el tercer libro de ASPO.