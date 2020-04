En esta novela, su alter ego es Silvio Astier, quien dice: “En realidad soy un locoide con ciertas mezclas de pillo; pero Rocambole no era menos: asesinaba, yo no asesino”. No hay dudas, esa definición le calza perfecto A Arlt. Ya sea porque es o porque quiere serlo, ficción y realidad son elementos atados con doble nudo por su escritura.