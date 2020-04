McDowell: Siempre trato de tener contacto con mis escritores y tengo la suerte de que mis escritores son muy generosos con su tiempo. Me ayuda mucho poder hacerles preguntas específicas y generales sobre el texto. Quiero tener toda la información y comprensión al traducir que el escritor tenía al escribir. Si siento que el libro es mío…Sí y no, es una relación compleja. ¿Conoces ese sentimiento que tienes como lectora hacia un libro o escritor/a amado/a, que has leído muchas veces y puedes citar textualmente? Ese libro es como un amigo o familiar y forma parte de tu vida interior. Sientes una identificación con ese libro, ¿no? Así es como me siento con los libros que traduzco, multiplicado por diez o por cien. Al mismo tiempo, claro, el libro no es mío, no me hago vulnerable de la misma forma que el escritor. Soy como una cuidadora de mis libros, su defensora. Sufro por mis libros, me traen alegría, pero es diferente del sufrimiento y de la alegría del escritor. Es una combinación de la experiencia del escritor y del lector, quizás.