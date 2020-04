En ese sentido, son muchos los que trabajan en cada libro. Por Matate, amor (Die, My Love) de Ariana Harwicz, también están nominadas Carolina Orloff y Sara Moses. Por El viento que arrasa (The wind that lays waste) de Selva Almada, participa también Chris Andrews. Y por 77, además de Guillermo Saccomano, Andrea G. Labinger. Son tres libros muy respetados en Argentina y América Latina. De ahora más, lo serán en Estados Unidos y entre lectores de lengua inglesa. De algún modo, ya lo son.