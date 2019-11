-Por un lado la gran crisis del 2008 en Europa, que en mi experiencia significó no encontrar trabajo. Busqué durante casi dos años, tenía el conocimiento y la experiencia de vivir entre dos mundos y no tenía dónde ubicar todo eso. Buscaba trabajo académico permanente y no encontraba. En ese largo lapso me cuestioné todo, empecé a ver que la pasión que yo tenía por divulgar y diseminar lo que sabía no tenía lugar en el mundo académico del Reino Unido. Con respecto a nuestra literatura, ellos están muy quedados en el tiempo, tanto en corrientes como en temáticas. Recién ahora podría decirte que hay un poco de movimiento hacia el hoy.