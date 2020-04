F.G.: Esta situación particular nos hizo repensar cuestiones relacionadas al estreno y las nuevas experiencias vinculares que surgen con este aislamiento. Creo que es un buen momento para quitarle solemnidad a la idea del estreno y abrirnos a estas nuevas formas, no tan nuevas, pero sí condensadas por este encierro y así llegar a generaciones que quizás no tienen tanto el hábito de ir al cine, sino que su consumo audiovisual se da casi exclusivamente a través de una pantalla más pequeña.