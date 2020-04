Durante mucho tiempo circuló esa historia. Sin embargo, muchos la relativizan. “No lo escribió en tres días porque yo la fui leyendo en pedazos, mientras la iba escribiendo, y yo no lo veía todos los días. En un tiempo decía que la había escrito en dos meses. Pero qué importa”, dice Elsa Osorio en ese mismo libro. Y agrega: “Decir que escribió Los Pichiciegos en tres días con no sé cuántos gramos de merca me parece una manera de denigrar una fuerza que sí tenía entonces y que no era la merca. En esa época la merca no era para él lo que fue después”. Allí dice Ana María Shua: “Quique no escribió Los Pichiciegos en tres días, pero sí lo terminó antes de la guerra (...) Hace unos años se decía que había tardado seis días, se ve que ahora se acortó a tres. Es la construcción del personaje. Quizá le llevó un mes, sea como sea fue muy rápido”.