En un tiempo en que se creía que las hadas existían, Richard Dadd (1817- 1886) no era uno de los artistas más destacados de su tiempo. Ingresó joven a la Royal Academy of Arts y junto a Augustus Egg, William Powell Frith y Henry Nelson O’Neill fundó el grupo prerrealista The Clique (La Pandilla). Su obra era, entonces, una más. Hasta que una enfermedad mental lo llevaría a asesinar a su padre a hachazos para pasar confinado 42 años de su vida, en los que entre paredes acolchadas alcanzaría su máxima expresión.