Me asomo a mi esquina de Corrientes y Medrano, en la que se cruzan los que van al centro con los que enfilan para los arrabales del sur y la veo vacía con un único habitante: un hombre solo con riñonera y un papel en la mano que controla los horarios salteados de los colectivo. Usa guantes y barbijo, lo intuyo con miedo. Y entonces vuelvo a pensar en el abuelo y en sus últimos años sentado en esa ventana, mientras otra enfermedad le endurecía los músculos y me reprocho otra vez, no haberlo visitado más.