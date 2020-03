Los titulares de las tres carteras se reunieron esta tarde para trabajar en conjunto y diseñar diferentes estrategias, acciones y políticas destinadas afrontar la situación que atraviesa, no sólo el país, sino prácticamente el mundo entero: cuarentena para que no se propague el coronavirus. “Es increíble lo que cambió el contexto en tan poco tiempo. Estamos intentando bajar todo lo que no sea esencial. En una situación que se nos pide salir cada vez menos, lo que se está planteando tiene que ver con evitar aglomeraciones”, comenta Avogadro del otro lado del teléfono.