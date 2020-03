"Pasaron unos meses y a la gente le gustaba, se sacaba fotos, las subían a Instagram. Y ahí vinieron de la farmacia de enfrente y me pidieron también un retrato para su persiana, donde ahora está Luis Alberto Spinetta. Los de la farmacia no sabían quién era, así que hubo que insistir un poco, pero al final aceptaron. Les gustó tanto que me pidieron a Gustavo Cerati para la persiana del costado del local. Ahí comenzó el efecto contagio”.