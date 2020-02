Pero este hecho no debe confundirnos: tras este personaje, digamos, excéntrico, se esconde un hombre de una gran profundidad, muy sensible a la belleza y al trabajo bien hecho, a la excelencia, a la alta cultura y a los misterios de la vida a veces representados en la cosas más sencillas como por ejemplo un paisaje o un pescador trabajando en su barca. Es esa combinación por su fascinación entre los grandes maestros de la historia del arte y su amor por el paisaje en donde él nos enseña un camino que yo empecé a vislumbrar a medida que fui profundizando en el universo daliniano. Pude entender entonces que Dalí derribó todos los muros levantados por la realidad a través de su imaginación. Eso es lo que más me impactó y ese legado lo llevaré siempre conmigo.