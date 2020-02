No me acordaba de que manejara tan rápido. Entramos a Libertador esquivando autos a toda velocidad. Le pedí que fuera más despacio. Me miró y se pasó la lengua por los dientes con la boca cerrada, un gesto de molestia típico suyo. Le pregunté qué le pasaba. “Nada”, dijo, y siguió zigzagueando por Libertador, hasta que en un semáforo casi se llevó puesto el auto de adelante. Las ruedas aullaron como perros cuando frenó. El cinturón me salvó de no golpearme la cara contra la guantera. Pero Gonzalo pareció no darse cuenta, siguió manejando como si nada. Hicimos un par de cuadras más; yo lo miraba esperando algún tipo de reacción, una disculpa. Enfrente del ACA le dije que me bajaba. Me preguntó por qué, casi sin elevar el tono al final, como se hace cuando se pregunta. Me saqué el cinturón sin responder. Él sacó las manos del volante para mostrarme las palmas y después frenó en una esquina. “Como quieras”, dijo, y me bajé del auto dando un portazo.