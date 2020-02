El final, su final, siempre está rondando. La muerte es un fantasma definitivo. Y está cerca. Y ella lo sabe. Escribe: “¿el recuerdo de nuestra presencia borrará los patéticos detalles?”; “¿la lucidez termina en un testamento para extraños?”: ”la felicidad es siempre un recuerdo / nunca una realidad”; “no tiemblen cuando escuchen lo que voy a decir / la poesía es la palabra de la muerte (...) la poesía hace eterno lo que no está lo que fue / créanme hace eterna la muerte”. También desliza versos que funcionan casi como consejos, frases potentes y verdaderas que intentan construir una nueva moral: “conocé distinguí / mirá otro dolor y otro triunfo / mirá tu dolor / mirá tu realidad”. No hay signos de puntuación, no hay mayúsculas, sólo palabras. Con eso basta.