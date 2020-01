Bernand alertó que siempre “ha habido una memoria de la traza, de poner los pies donde otros pusieron. Esto me parece muy importante para reflexionar sobre la modernidad”. Por lo tanto, remató su intervención con un llamamiento a los jóvenes del auditorio: "No dejen de consultar los viejos libros, no son obsoletos. Lo que vamos a ser nosotros es obsoletos por no poder manejar esa información”.