En otra entrevista, agregó: “Lo que hoy llaman el Renacimiento en mi pintura es una continuación precisa de mi revolución para estar muy cerca de la vida. No me interesan los elogios de la vieja guardia. La similitud de mi trabajo con el Renacimiento es a la vez intencional y casual. Tuve muchos maestros y vi muchas exposiciones y museos. Aprendí mucho de muchos, pero no habría nadie si no hubiera sido niño y visto la exquisita luz de El Pireo".