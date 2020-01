Estas nuevas formas de pensar se están dando desde hace pocos años ya que ella antes, en especial cuando era estudiante, se vivía de otra manera. “La mayor traba que sentí fue enfrentarme con que no existía el mismo, por así decirlo, ‘cupo’ entre hombres y mujeres para hacer películas. Como si hubiera tenido que pedir permiso para filmar. Pero eso es algo que no solo vino de afuera sino también de adentro, de haber crecido con esa idea, de que todo aquello que no estuviera relacionado con el deber ser de una mujer iba a requerir un esfuerzo extra. Por esa razón, es importante que el Estado asegure esa equidad para asentar las bases en su diversas convocatorias, conformación de jurados, autoridades y educación al respecto”, remarcó ella.