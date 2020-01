El devenir del caso de Mitch (Carell) es apenas uno de los ejes de The morning show. Más cerca de Los exitosos Pells que de Inoncebible -la impactante serie sobre la revictimización de una niña abusada sexualmente-, incluso menos atrapante que The newsroom, esta producción se sostiene al principio por su elenco de primer nivel: Aniston, muy lejos de su Rachel de Friends, construye a una periodista entre diva y depresiva, competitiva y decidida que -como en el caso real en el que se inspira la serie- no comprende cómo no registró a quien trabajó durante veinte años a su lado. Steve Carell tiene escenas sumamente interesantes en las que interpela a sus ex compañeros de trabajos poniendo sobre la mesa una gran pregunta: quién, que no sea un juez, puede sentenciar a otro, quién puede condenar al prójimo desde su mera opinión. El personaje de Witherspoon es el que plantea los dilemas de la televisión y el periodismo: la ruptura de los guiones, la espontaneidad, la desfachatez, la crisis en la cual se encuentra una industria que parece no innovar ni arriesgar, cómoda en su (aparente) decadencia, pero tenaz en sus estructuras aparentemente fracasadas.