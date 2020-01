—No, absolutamente no. Me hubiera encantado que me llamara. Pedí dos audiencias telefónicas, le envié un email con las memorias de la gestión. Me respondieron diciendo que se lo iban a entregar en cuanto fueran acomodándose. Después de doce años y medio de estar acá, primero como subdirectora de Horacio González y Alberto Manguel y luego como directora, me hubiera encantado tener una conversación y que me dijeran que no iba a continuar. Pero el domingo leí en una entrevista que el ministro decía que ya tenía el candidato para la Biblioteca. Esto no lo soporto. Fue el detonante.