Desde adentro de la Biblioteca Nacional, Carlos Bernatek, jefe del Departamento Relaciones Públicas e Institucionales, escribió en las redes sociales. “Va a hacer casi un mes de la asunción de Alberto, y nosotros seguimos con las antiguas autoridades, para evitar la acefalía. Como imaginarán, se trata de un cargo difícil de cubrir, que entraña la aprobación del Ministerio y del Presidente. Los nombres que se han barajado se han ido cayendo (algunos declinaron, otros se autopostularon, etc, etc). Ante esta situación, un grupo de trabajadores de la BN, escritores, investigadores, artistas, etc. decidimos apoyar la designación de Juan Sasturain para la dirección, ofreciéndole nuestro apoyo y experiencia”.