-Sí. A veces, cuando me definen como “periodista”, digo que sí, para resumir. Pero no lo soy exactamente porque no me gusta preguntar. Cuando entré a revista Claudia era redactora y me llevó mucho tiempo que me dejaran hacer columnas. Me pedían hacer reportajes y no me gustaba, me resultaba impertinente preguntar, prefiero observar y opinar. Hasta que en Siete días, Héctor D’Amico me publicó una y entonces, sí, en Claudia me dejaron hacerlas, me dieron la última página mucho tiempo hasta que me la sacaron, pero me pareció perfecto porque se la dieron a Sara Gallardo. De ahí fui a Vosotras, la dirigía Noemí Carrizo y la jefa de redacción era Laura Ubfal. Noemí me decía una palabra, “lugares”, por ejemplo, y a partir de ahí, escribía la columna, hacía un recorrido. Me gustaba ir a la redacción, ahora no soportaría ir todos los días a un lugar, pero de joven sí me gustaba. En Somos estuve un año, hacía una doble página sobre medios, iba tres veces por semana y era muy bueno, la dirigía Daniel Pliner y estaban los que hoy son super estrellas del periodismo como Fernández Díaz, Leuco, Majul.