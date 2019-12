En libro de memorias Mi ricordo… (traducido al español como Sí, ya me acuerdo… dictado por Mastroianni a la periodista Anna Maria Taló), el protagonista evoca con humor su primer encuentro con Fellini, ocurrido en la playa de Fregene, donde el director tenía una casa. “Naturalmente, yo estaba muy entusiasmado. Y Fellini, con aquel aire de encantador de serpientes y esa vocecita que sonaba como una flauta mágica, exclamó de inmediato: ´¡Ooooh, mi querido Marcellino! (Siempre utilizaba diminutivos, en mi opinión porqué le servían también para mantenerse “cool”). Querido Marcellino, me alegro mucho de verte. Tengo un proyecto para rodar una película; el productor es Dino De Laurentiis. De Laurentiis quisiera a Paul Newman para el papel de protagonista. Ahora bien, Paul Newman es un gran actor, una estrella, desde luego, pero es demasiado importante. A mí me sirve una cara cualquiera´. Yo no me sentí vejado en absoluto. - Muy bien, arreglado. La cara cualquiera soy yo. - ´Sí, porque el personaje es una especie de mariposón. No tiene que tener la personalidad de Paul Newman´”.