Este sábado habrá una nueva edición de su Feria Navideña. Cueva psicodélica ideal para los amantes del universo comic y afines, donde podrán encontrar historietas, zines y objetos de distintos emprendimientos autogestivos. Participan Maia Debowicz, OCHO, Neuromantica, Sukermercado, Veronicat, Blackbird, Maelitha, Hotel de las ideas, Floree, Cocolín Press, Irreal Tienda, Linnea, Ornella Pagliaruolo, Colectivo Editorial BS, In bocca al lupo, Kinky Vibe, MAKA and Beyond y el mismo Espacio Moebius.