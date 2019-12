“La idea de dar vida a alguien me produce horror”, escribe de la paternidad. No podía adaptarse a la familia burguesa. No es que no quería, no podía: le daba asco. “Quizás sea una afición perversa, pero me gusta la prostitución, y me gusta por ella misma, independientemente de lo que hay debajo”, le confiesa a Colet, y luego, en esa misma carta, define aquella actividad como “lujuria, amargura, vaciedad de las relaciones humanas”. De la homosexualidad también habla cuando, desde El Cairo, Egipto, le cuenta a Louis Bouilhet que “aquí llevan el asunto con mucha dignidad. La gente confiesa su sodomía y habla de ella sin tapujos (...) Nos ha parecido un deber entregarnos a ese tipo de eyaculación. La ocasión todavía no se ha presentado, pero andamos buscándola”.