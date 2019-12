—Para comprender un hecho, un evento puntual o su devenir –y, más todavía, su propio desarrollo– se necesitan herramientas como las que suministran las ciencias sociales. He querido escribir una historia socio-cultural de mi infancia. Dos preguntas la sostienen, de alguna manera: ¿a quién le pertenece mi infancia? ¿Puede uno contar la historia de sí mismo? La investigación es un proceso universal, que consiste en dilucidar un problema, acceder a fuentes, proponer comparaciones, aportar la prueba de lo que uno afirma. Las ciencias sociales nos permiten escapar del narcisismo de nuestras pequeñas existencias. Si me permito decir “yo” es porque en realidad significa “nosotros”. Mi investigación corresponde a la creación literaria, pero yo no me pongo jamás como una prioridad: soy un investigador antes de ser un escritor. Mi literatura se esfuerza por comprender el mundo a través de una búsqueda. De esta manera se pueden renovar las ciencias sociales por medio de la literatura y la literatura por medio de las ciencias sociales.