-Antes grababa casetes y las canciones duraban el largo del lado. Tocaba y cantaba una cosa medio mántrica y a los 45 minutos de golpe “plap”, saltaba el casete y ahí me despertaba o salía de esa cosa. Y cuando mostraba eso a mis amigos músicos, me daba vergüenza y les explicaba “bueno, acá voy a cambiar tal o cual acorde”... era muy insegura, cosa que no sirve para esta carrera, porque la gente necesita que el que está haciendo algo se lo crea, sino dudan ellos también. Me parece un horror que sea así, pero es así. Cuando empecé a cantar, además de ser muy tímida tenía toda la pesadilla de la tele encima... pesadilla para mí, no por la gente... porque era como si de golpe la ves a Susana Giménez en un lugar de pobre infeliz, no entendés, “¿qué hace ahí?”, eso genera un rechazo, entonces salía yo tocando canciones que nadie las entendía, y que algunos con buena onda me decían “quizás te vendría bien un batero o poner imágenes”. Yo los quería matar, porque si vos no sentís el ritmo que ya estaba en la guitarra, evidentemente no te gusta lo que hago. Al principio la gente se iba de los shows, pero a los poquitos que quedaban le gustaba mucho. Me acuerdo que una vez estaba tocando en un bar donde habían unas cincuenta personas y me empezaron a gritar “hacé la coreana”, “decí goorrrdo”, “hacé un personaje, Juana” hasta que les dije “este es mi personaje de cantante”, y un pibe sentado adelante, de piernas muy largas y cruzado de brazos, harto de la situación me dijo “cantá, Juana”... y me recontra ubicó, ¿qué hacía yo dando explicaciones?, y pensé “bueno, voy a hacer al show aunque sea para él”. Igual me faltaban siglos para llegar a algún lado más o menos presentable.