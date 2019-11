Pero Halperin no se ocupó solo de las elites. También prestó atención a la participación popular en la política, a la que consideró importante desde las invasiones inglesas, y que introdujo en la comprensión de los caudillos, personajes que interpretaban algunos intereses de esa suerte de coro indispensable que son en su perspectiva los miembros del mundo popular. De hecho, propuso que el éxito de Rosas se debió en buena medida a haber interpretado que la movilización política popular generada por la Revolución era un elemento insoslayable de la política bonaerense, y para poder encauzarla la llevó hasta el extremo. La agudización de la oposición contra los “salvajes inmundos unitarios”, en un sistema de partido único en el cual esos enemigos no estaban físicamente presentes, la convirtió en un ritual. Por lo tanto, bajo la apariencia de una politización rabiosa se experimentó una creciente calma social, como ocurrió en la década de 1840. Otro elemento clave de Rosas fue precisamente identificar el lugar decisivo que la política había pasado a ocupar frente a cualquier otra variable después de la Revolución. Así pudo construir el orden que tras la ruptura de 1810 las elites no habían logrado. Pintando el país de rojo, creando una solidaridad puramente política (que todos fueran federales), Rosas pudo cerrar el ciclo revolucionario. La “Argentina rosista” fue la “hija legítima de la revolución de 1810”, sostuvo en Revolución y guerra.