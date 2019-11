Beatriz Busaniche, licenciada en comunicación y miembro de Vía Libre, que estudia e interviene sobre los alcances y restricciones de la comunicación en la sociedad, dice: “Todos los que estudiamos comunicación hemos pasado por Dorfman y Mattelart, yo no acuerdo pero me parece una discusión válida. No estoy segura de la precisión teórica que usó Fernández, pero puso sobre la mesa la problemática acerca de cómo se construye ideología desde los medios de comunicación o, si querés plantearlo más finamente, desde el aparato hegemónico de los medios. No hay duda de que hay trasvasamiento de valores en los dibujos animados, en las tiras juveniles o de familia, que muestran modelos. Cómo muestran como modelo ciertos perfiles las publicidades. Por eso me parece bárbara la discusión. Creo que hay que ponerle el cuerpo al debate”.