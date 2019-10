El escritor e investigador Diego Stulwark (coautor del libro de conversaciones con Horacio Verbitsky Vida de perro) concluye que es “es interesante ver la película en relación a las imágenes de Chile que todos vimos en medios y redes sociales. Surge algo ahí. Y lamentablemente para nosotros, Hollywood no está permitiendo entenderlo mejor… Porque creo que tiene menos que ver con algo literal, esa idea del tipo pobre cansado del liberalismo. Esa es una lectura muy fácil. La genialidad de la película pasa por mostrar que el personaje que tiene un síntoma (y que no es la pobreza), no sabe obedecer al mandato neoliberal sobre cuándo llorar o reir. Su risa como un dolor imposible capta muy bien situaciones que todos nosotros también tenemos: querer disfrutar del mundo pero querer rebelarnos, saber que no cuajamos en el sistema pero no saber cómo romper todo”.