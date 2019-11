El taller se creó con motivo de la salida en español del libro Deep Listening: una práctica para la composición sonora de Pauline Oliveros, recientemente publicado por Dobra Robota y disponible en librerías. El prólogo y parte de la traducción del libro estuvieron a cargo de Alan Courtis, quien junto con sus compañeros de banda Miguel Tomasín y Roberto Conlazo cultivaron una gran amistad con Oliveros, que quedó plasmada en distintas colaboraciones musicales (“Pauline Oliveros in the Arms of Reynols” y “Pauline Oliveros y Reynols: The Minexcio Connection: Live! At The Rosendale Cafe”).