- Hace dos años la editorial Zorro Rojo me pidió que interpretara un texto que parecía fácil, pero que inmediatamente resultó ser un verdadero desafío. Estamos hablando de un libro de Frida Kahlo. No la habitual revisión sincrónica del personaje o de su arte o de su vida fuera de él, sino un texto escrito por la propia artista, que se encuentra en su diario personal, donde cuenta la intimidad de su infancia y el descubrimiento de su mundo interior. No tenía espacio para experimentar el sentido de responsabilidad, solo el sentido de solución que quería encontrar a las dificultades que estaba a punto de enfrentar. En primer lugar, las dificultades fueron el choque entre los dos mundos, el mío y el suyo, que necesariamente tenían que fusionarse entre sí sin perder su identidad. De esta complejidad nació el libro.