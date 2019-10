¿Cómo suena La flauta mágica en español, un idioma que no podría ser más ajeno a la prosodia y a la concisión gramatical del alemán? El interrogante no es fácil de responder sin matices: la propuesta seguramente entusiasme a quienes desean aproximar la ópera a nuevos públicos, aunque sin duda enervará a los puristas. Mientras que algunas escenas resultan convincentes y naturales, otras se escuchan algo forzadas. Ciertos pasajes recrean el texto con eufonía y acertada distribución de los acentos; otros enrarecen la sintaxis natural del español y colocan las frases al borde del anacoluto. En cualquier caso, la inmediatez lingüística a la vez borra y refuerza el sistema de convenciones que hace posible cualquier ópera, no sin dejar al desnudo las muchas debilidades del libreto, que la música de Mozart redime casi compás por compás.